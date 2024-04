Teuerungsrate bei 2,2 Prozent Inflation unter Kontrolle – doch die Lage bleibt unübersichtlich

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte wegen der rückläufigen Inflation auch in anderen europäischen Ländern bald die Leitzinsen senken. Seit Monaten gibt diese Erwartung den Börsen Auftrieb, der Deutsche Aktienindex ist auf Rekordjagd. Allerdings ist für die EZB schwer herauszubekommen, ob die Inflation wirklich schon gebändigt ist. Den gesunkenen Inflationserwartungen stehen Risiken gegenüber. So setzen Gewerkschaften auch mit dem Inflationsargument hohe Tarifabschlüsse durch. Da die Arbeitsproduktivität kaum zunimmt, können höhere Löhne neuen Inflationsdruck auslösen. Die Verhandlungssituation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern hat sich zu Gunsten der Beschäftigten gedreht: Weil Arbeitskräfte knapp sind, werden sie auch in Zukunft höhere Gehälter durchsetzen können.