Teuerungsrate steigt nochmals an Politisch bedingte Inflation

Die Bundesregierung riskiert aber mit einigen umstrittenen Entscheidungen, dass sich der ersehnte Inflationsrückgang zum Jahresbeginn verzögert. Die Energiepreise dürften im Januar nochmals zulegen, weil der CO 2 -Preis auf 45 Euro stärker als bisher geplant gestiegen ist. Zudem sind die Preisbremsen bei Gas und Strom zum Jahreswechsel ausgelaufen. Außerdem zahlen Gas- und Fernwärmekunden wieder die volle Mehrwertsteuer von 19 Prozent – ebenso wie Restaurantbesucher. All das kann den grundlegenden Trend nach unten im weiteren Jahresverlauf 2024 aber nicht stoppen, denn die drastischen EZB-Zinserhöhungen wirken. Die Zentralbank hat spät damit angefangen, am Ende ihren Job im Kampf gegen die Inflation aber wohl doch erledigt. Das lässt sich so für die Bundesregierung noch nicht sagen.