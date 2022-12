Zu wenig sozialer Wohnraum Wohnungslose haben es immer schwerer

Diese Einrichtungen, zu denen auch Notunterkünfte zählen, sind im Winter besonders wichtig. „Wir beobachten in jedem Winter, dass Menschen erfrieren, wenn sie draußen bleiben“, betont Rosenka. Die BAG W zählt jährlich die Menschen, die auf der Straße erfroren sind. Seit September seien in diesem Winter demnach bereits drei Menschen gestorben. Im Winter 2020/2021 gab es 23 Kältetote. Um allen einen warmen Übernachtungsplatz anzubieten, fehle es jedoch an Unterkünften. Viele sind zudem an Geflüchtete aus der Ukraine vergeben, so Rosenka. Die Chefin der BAG W stellt klar, dass sie niemanden gegeneinander ausspielen will, aber durch den Krieg in der Ukraine ein enormer Druck auf allen laste.