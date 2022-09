Kampf gegen Inflation : Söder regt Einfrieren der Rundfunkbeitragshöhe an

München Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erwägt wegen der gestiegenen Inflation die Rundfunkbeitragshöhe einzufrieren. Es gelte, zusätzliche Belastungen für die Bürger zu vermeiden.

Der CSU-Politiker sagte der „Bild“-Zeitung, in dieser Zeitenwende, in der alle Kosten explodierten, müsse man darüber nachdenken, die Rundfunkgebühren „auf dem jetzigen Level einzufrieren“. Bislang ist unklar, ob der Rundfunkbeitrag überhaupt perspektivisch steigen könnte. Die Phase, in der die Höhe in einem komplexen Verfahren errechnet wird, hat noch nicht begonnen.