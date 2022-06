Inflation und Energiepreise : Wüst fordert weitere Entlastungen für Bürger wegen massiver Preisanstiege

Bielefeld/Düsseldorf Aufgrund weiter steigender Preise für Energie und Lebensmittel hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst seine Forderung nach weiteren Entlastungen der Bürger erneuert. Doch der Bundesfinanzminister bremst solcherlei Forderungen.

Die Preisentwicklung treffe die Schwächsten der Gesellschaft besonders hart, sagte Wüst am Sonntagabend in einem Video-Grußwort an die in Bielefeld tagende Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen. „Deshalb ist es richtig, dass der Staat diese Menschen entlastet.“ Eine warme Wohnung dürfe kein Luxus sein. „Richtig ist aber auch, dass da noch mehr kommen muss und dass der Staat von steigenden Preisen nicht über höhere Steuereinnahmen profitieren darf“, betonte der CDU-Politiker.

Auch bei den Themen Energieversorgung und Energiesicherheit „müssen wir besser werden und auch noch schneller“, sagte Wüst vor dem Hintergrund der deutschen Abhängigkeit von russischem Gas. Die Bundesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und strebt an, bis zum Sommer 2024 weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden.

Wüst dankte den Kirchen, dass sie ukrainischen Flüchtlingen „mit aller Kraft“ helfen. Erfreut zeigte er sich, „dass nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit ihren ganzen Einschränkungen auch das kirchliche Leben wieder aufblühen kann“. Die Landessynode als oberstes Organ der westfälischen Kirche mit ihren knapp 2,1 Millionen Mitgliedern hatte in den vergangenen zwei Jahren per Videokonferenz getagt. Am Sonntag kamen die rund 190 Delegierten in Präsenz in Bielefeld-Bethel zusammen.