Merkel zu Warnungen der Mediziner : „Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?“

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft dazu auf, die Warnungen der Mediziner ernstzunehmen. Die Lage sei sehr ernst. Damit begründet sie die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes.

So soll in Landkreisen mit dieser Inzidenz automatisch eine nächtliche Ausgangssperre verhängt werden. Ab einer Inzidenz von 200 sollen Schulen und Kitas schließen. Diese Punkte sind auch in den Koalitionsfraktionen umstritten. Der Bundestag soll das Gesetz in zweiter und dritter Lesung am Mittwoch beschließen. Der Bundesrat soll mit den Beratungen unmittelbar folgen, so dass das Gesetz schnellstmöglich in Kraft treten kann.