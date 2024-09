Schlagabtausch zur Industrie im Bundestag Wirtschaftsschwäche drängt Robert Habeck in die Defensive

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt an diesem Freitag nach einer Corona-Infektion geradewegs aus der selbstverordneten Quarantäne. Doch der Grünen-Politiker wirkt nicht geschwächt, im Gegenteil: Bei seinem Auftritt im Bundestag startet er eine Attacke gegen die Union. Die wirtschaftliche Lage sei „zu herausfordernd und zu ernst, um sich in plumpen Parolen zu ergehen“, sagt Habeck, an den Füßen Turnschuhe wie einst Joschka Fischer. Er reagiert damit auf den Vorwurf aus Unionsreihen, die aktuelle Wachstumsschwäche sei ein hausgemachtes Problem dieser Bundesregierung. „Die Ampel hat an vielen Stellen den Hebel umgelegt“, hält der Wirtschaftsminister dagegen, und zählt auf: bei der Fachkräftezuwanderung, der Frauenerwerbsarbeit, der Arbeitsaufnahme von Geflüchteten, bei Investitionen in die Infrastruktur, bei der „Wegräumung“ von Bürokratie bis hin zur neuen Wachstumsinitiative.