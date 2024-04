In Zeiten internationaler Krisen und Aufrüstung Was im neuen Abrüstungsbericht steht

Konkret wird das Bemühen um Rüstungskontrolle und insbesondere um nukleare Nichtverbreitung derzeit im Konflikt mit dem Iran. So heißt es vom Auswärtigen Amt zum Bericht: Die Bundesregierung setze sich weiterhin dafür ein, den Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV) als Eckpfeiler der globalen Nichtverbreitungsarchitektur zu erhalten und zu stärken. „Dazu gehört auch, allen Widrigkeiten zum Trotz zu versuchen, Irans nukleare Bewaffnung zu verhindern und den Ausbau des völkerrechtswidrigen Nuklearwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas zu stoppen.“ Langfristiges Ziel bleibe eine Welt ohne Nuklearwaffen, so das Auswärtige Amt. Der russische Angriffskrieg dürfe auch nicht dazu führen, das Chemie- und Biowaffentabu aufzuweichen, weder in Europa noch in anderen Regionen.