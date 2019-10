Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Deutschland : Die Bremse, die nicht greift

Foto: dpa/Daniel Reinhardt Teilnehmer einer Protestaktion fordern eine gerechtere Wohnungspolitik. (Archiv).

Düsseldorf In Berlin werden die Mieten künftig per Mietendeckel eingefroren, in NRW ringt Schwarz-Gelb um die geplante Abschaffung der Mietpreisbremse. Diese Eingriffe allein können den Wohnungsmarkt kaum entspannen.