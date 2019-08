Fast 250.000 Ausreisepflichtige in Deutschland : Zahl der Abschiebungen sinkt im ersten Halbjahr leicht

Berlin Eine neue Statistik der Bundesregierung weist auf Probleme in der Asylpolitik hin. So sind im ersten Halbjahr weit mehr als 10.000 Abschiebungen gescheitert. Mehr als 1000 Mal setzten die Einsatzkräfte Gewalt ein.

Außerdem wurden 6905 Schutzsuchende an der deutschen Grenze zurückgewiesen, oder ihnen wurde die Einreise verweigert, wie aus der Antwort weiter hervorgeht. Weitere 1525 Menschen wurden zurückgeschoben, nachdem sie unerlaubt eingereist waren. Im Rahmen der Dublin-Verordnung überstellte Deutschland 4215 Asylsuchende an andere EU-Staaten, weil die Menschen dort erstmals europäischen Boden betreten hatten.

Die Bundespolizei konnte zahlreiche auf dem Luftweg geplante Abschiebungen im ersten Halbjahr nicht durchführen. In 13.509 Fällen scheiterte die Rückführung vor der Übergabe an die Polizei, in 2016 Fällen danach. Einsatzkräfte benutzten in den sechs Monaten bei Abschiebungen 1060 Mal Gewaltmittel. Im selben Zeitraum verließen 6786 Menschen Deutschland freiwillig mit einer finanziellen Förderung.