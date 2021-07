Kampf um die Meinungsführerschaft : Linksliberal – die neue Ideologie

Der Ökomarkt am Kollwitzplatz im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Hier leben viele Menschen, die auf Nachhaltigkeit und politische Korrektheit viel Wert legen. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening/Bildagentur-online/Schoening

Analyse In Deutschland hat sich angeblich quer durch alle demokratischen Parteien ein linksliberales Meinungsklima durchgesetzt – das zu einer begüterten Mittelschicht passt. Doch das ist eine verzerrte Wahrnehmung.

Fast alle demokratischen Parteien haben inzwischen einen veritablen Außenseiter, der die von oben verordnete Harmonie stört. In der CDU ist es der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, bei den Grünen der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, bei der SPD der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin und bei der Linken die einstige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht. Doch die Parteien eint offenbar noch mehr als die ungeliebten Außenseiter. Die Publizistin Susanne Gaschke macht im demokratischen Spektrum einen linksliberalen Trend aus, der von den Grünen bis zur CDU, ja sogar zur CSU reicht. Das Enfant terrible der Linken, die einstige Marxistin Wagenknecht, hat diese Haltung als eine der ersten dem gutsituierten, weltoffenen und ökologisch angehauchten Bürgertum attestiert, das sich mehr um die Verbannung der Zigeunersauce aus dem Sortiment der Marke Knorr kümmert als um die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Werk in Heilbronn, wo dieses Nahrungsmittel hergestellt wird.

Was ist also dran an der These, dass es in Deutschland eine linksliberale Meinungsführerschaft gibt, die bei ökologischen Problemen, Themen wie Diskriminierung oder Diversität äußerst sensibel reagiert, während prekäre Jobs, Konflikte bei der Einwanderung und Sorge vor wachsender Kriminalität kaum Beachtung finden? Für Wagenknecht und Gaschke ist die Antwort klar. In der linksliberalen Mittelschicht, die in der Großstadt oder zumindest einer schicken Universitätsstadt wohnt, gerne links, aber manchmal auch die Union wählt, sind Dinge wie eine biologisch einwandfreie Ernährung, eine fahrradgerechte City und die wortreiche Unterstützung für Flüchtlinge (ohne sich wirklich zu kümmern) wichtiger als der Einsatz für Menschen, die hart arbeiten müssen und mit ihren geringen Löhnen kaum über die Runden kommen. Das gilt in den Augen der beiden Kritikerinnen noch mehr, wenn es sich um weiße Arbeiter und kleine Angestellte handelt, die auf Debatten um die Mohren-Apotheke, Gendersternchen oder Unisex-Toiletten eher mit Unverständnis reagieren.

Info Die große Debatte um linke Ziele Identitätspolitik Sie bezeichnet den Einsatz für bestimmte Gruppen, die als benachteiligt gesehen werden – Migranten, schwarze Menschen, Frauen, Homosexuelle, Personen, die sich keinem binären Geschlecht zugehörig fühlen oder das Geschlecht gewechselt haben. Die Aktivisten werden von eher linken Strömungen unterstützt. Unter den Parteien setzen sich vor allem die Grünen für die Ziele der Identitätspolitik ein, aber auch SPD und Linke. Sozioökonomische Linke Ihr geht es vor allem darum, die Lebensverhältnisse von Menschen zu verbessern, die zur unteren Hälfte oder zum unteren Drittel der Einkommensbezieher zählen: einfache Arbeiter, Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Beschäftigte in prekären Jobs oder Arbeitslose. Politisch werden sie traditionell von SPD und Linken unterstützt, aber auch die AfD hat dieses Wählerpotenzial entdeckt. Bürgerrechtspolitik Sie kommt aus der historischen linksliberalen Tradition und betont den Vorrang des Rechtsstaats. Dabei geht es vor allem gegen die staatliche Gängelung, aber auch gegen die Überwachung durch Polizei und Ordnungsgewalt.

Die Selbstgerechten nennt sie die Linken-Politikerin Wagenknecht. Und sie macht diese Haltung dafür verantwortlich, dass Tugenden wie Leistung und Fleiß, soziales Mitgefühl und Nation weit weniger zählen als Selbstverwirklichung, Reisen in ferne Länder oder die übertriebene Sorge um den eigenen Nachwuchs – häufig aus Patchwork-Familien heraus. Im Grunde, so argumentiert nicht nur Wagenknecht, geht es um die Camouflage eines egoistischen Verhaltens, das vor allem den eigenen Status absichern will und dabei mit politischer Überkorrektheit das linke Gewissen beruhigt.

Doch so einfach lässt sich die neue tonangebende Mittelschicht in Deutschland nicht beschreiben. Es stimmt, dass 40 Prozent eines Jahrgangs das Abitur machen und jeder zweite inzwischen die Berechtigung hat, ein Studium aufzunehmen. Die Top-Positionen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildungsinstitutionen und Kultur werden fast ausschließlich mit Akademikern und Akademikerinnen besetzt. Eine neue Schicht mit ähnlichem Bildungsgang und politischer Sozialisation hat sich an die Machthebel der Gesellschaft gesetzt. Entsprechend ist das, was in dieser Schicht gedacht, wie dort gehandelt wird und was an alternativen Haltungen zugelassen wird, schon entscheidend für ein Gemeinwesen.

Doch daraus eine selbstgerechte Haltung mit linkem Gewissen und selbstsüchtigem Handeln abzuleiten, greift zu kurz. Zunächst bedeutet eine liberale Haltung eine offene Diskussionskultur, der Respekt vor anderen Lebenswegen und Herkunftsgeschichten, die Toleranz für unterschiedliche Meinungen und der Einsatz für Gleichheit vor dem Gesetz und faire Chancen zum Aufstieg. Für jemand wie FDP-Chef Christian Lindner ist damit eine grundliberale Haltung schon beschrieben. „Mit dem Begriff linksliberal kann ich so wenig anfangen wie mit dem Wort liberalkonservativ“, meint der Chef-Liberale. Für ihn sind es Tarnwörter, mit denen „wohl grüne Diskurse veredelt werden“, fügt er – schon ein bisschen im Wahlkampfmodus – hinzu.

Auch das greift zu kurz. Gerade die FDP hat durchaus eine linksliberale Tradition. Und ideengeschichtlich kommt die Haltung aus dem 19. Jahrhundert, als sich Bismarck 1862 in der Frage der deutschen Einheit über die Verfassung hinwegsetzte und die liberale Bewegung sich in eine nationale und eine fortschrittliche Richtung spaltete. „Die Freisinnigen und Fortschrittsliberalen im 19.Jahrhundert sind die Vorgänger des Linksliberalismus. Sie betonten den Vorrang des Rechtsstaats. Die Nationalliberalen betonten den Vorrang der Nation“, meint der Mainzer Historiker Andreas Rödder.

Für ihn ist der Linksliberalismus schon die „Haltung des wohlsituierten Bürgertums, vor allem in Hochschulen, Schulen, wichtigen Behörden und Großunternehmen. Er ist die Ideologie der akademischen Mittelschicht.“ Dass nun eher die Grünen auf dieser Welle schwimmen, ist für Politikwissenschaftler nicht überraschend. Schon vor Jahren hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck den Anspruch formuliert, die Grünen als „linksliberale Partei“ und „führende Kraft der linken Mitte“ zu positionieren. Der Historiker Rödder, der in Mainz Gegenwartsgeschichte lehrt, pflichtet ihm bei, wenn auch aus einer anderen Richtung kommend. „Die Grünen sind die linksliberale Partei par excellence geworden – im heutigen, unbestimmten Sinn des Wortes.“

Sollten sie tatsächlich mit einem hohen zweistelligen Ergebnis zu einer neuen Volkspartei aufsteigen, würden sie das linksliberale Erbe der FDP weiterführen. Man kann das positiv wenden. Eine kosmopolitische und europäisch orientierte bürgerliche Schicht in Deutschland würde maßgeblich daran mitwirken, das Land in einem offenen Diskurs ökologisch umzubauen, die Innenstädte wohnlicher zu machen und nachhaltig zu produzieren und zu konsumieren. Aber es könnte auch sein, dass diese tonangebende Schicht das Meinungsklima entscheidend prägt und nichtkonforme Ansichten ächtet. „Die Linksliberalen haben die Deutungshoheit über viele Themen wie Diversität, Rassismus, Geschlechtergerechtigkeit. Andere – durchaus respektable – Meinungen haben es da sehr schwer“, glaubt etwa Rödder.

Dabei ist die neue Ideologie der Mittelschicht gar nicht so alt. Noch um die Jahrtausendwende war die marktradikale Sicht auf dem Vormarsch. Neue Unternehmen, die digitale Wirtschaft und die unternehmerische Hochschule schienen Tarifpartnerschaft, Sozialstaat und Arbeitsplatzsicherheit obsolet zu machen. Und da setzt die Kritik Wagenknechts ein. Denn auch die neue modische Linke will mit Billiglöhnern, Gelegenheitsjobbern und Zeitarbeitern, also Menschen, die den Anschluss verloren haben, nichts zu schaffen haben. Und mit konservativen Mittelständlern, die ihre Unternehmen zwar erfolgreich, aber mit alten Tugenden wie Fleiß, Leistungsbereitschaft und Tradition führen, schon gar nicht.

Doch Wagenknechts Sorge blendet einen großen Teil der Realität aus. Es gibt neben den städtischen Milieus immer noch das ländliche Umfeld, das trotz technisierter Landwirtschaft und versteckten Weltmeistern in der Industrie an Traditionen und Vereinen hängt. Es gibt in Deutschland auch noch die Großbetriebe, in denen die Gewerkschaften die Deutungshoheit über die hochspezialisierten Facharbeiter noch nicht verloren haben, und es gibt die kirchlich und konservativ gebundenen Gruppen, die sich in die Flüchtlingsarbeit auch selbst aktiv eingebracht haben und Menschen, die gestrauchelt sind, über den Handwerksbetrieb oder den kleinen Laden eine Perspektive eröffnen.