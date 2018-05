Debatte um Spitzenkandidatur für Europawahl: In der SPD werden Rufe nach Schulz-Comeback laut

In der SPD werden Rufe nach Schulz-Comeback laut

Berlin Bei den Genossen mehren sich die Stimmen für ein politisches Comeback von Ex-Parteichef Martin Schulz auf der Europabühne. Schulz sei der deutsche Europapolitiker schlechthin.

„Martin Schulz ist europaweit bekannt, geschätzt, vernetzt und kann und wird Europa vorantreiben“, sagte Seeheimer-Chef Kahrs dem „Spiegel“. In der Partei hieß es am Sonntag, Ende des Jahres gebe es eine Europadelegiertenkonferenz, die einen eigenen deutschen Spitzenkandidaten küren soll. Zudem soll es wie bei der Europawahl 2014 einen europäischen Spitzenkandidaten geben, der sich um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten bewirbt. Hierfür wird aufseiten der europäischen Sozialdemokraten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini als Favoritin genannt. 2014 war das noch Schulz, da die Europäische Volkspartei (EVP), zu der auch die deutsche CDU und CSU gehören, die Wahl gewann, wurde deren Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker aus Luxemburg schließlich neuer EU-Kommissionspräsident.

Bei der EVP - dem Zusammenschluss der Konservativen - ist laut Berichten unter anderem Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier aus Frankreich eine Option für den Spitzenkandidaten. Bei der Nominierung des deutschen SPD-Spitzenkandidaten könnte auch Udo Bullmann eine Rolle spielen, er ist EU-Beauftragter der SPD und Fraktionschef in Europaparlament. Eine junge, sehr im Europabereich engagierte SPD-Politikerin ist zudem Luisa Boos (34), Generalsekretärin in Baden-Württemberg. Im Zuge des Erneuerungsprozesses will die SPD erklärtermaßen jünger und weiblicher werden. Bei den Grünen sorgte 2014 Ska Keller (36) als Europa-Spitzenkandidatin bei der Wahl für Furore, sie ist heute Co-Fraktionschefin im Europarparlament.