Explodierende Fallzahlen : Bald 10.000 Corona-Fälle täglich

Eine Krankenpflegerin arbeitet in in Schutzkleidung in einem Krankenzimmer auf der Intensivstation des Uniklinikums Essen, in dem ein Corona-Patient behandelt wird. Foto: Marcel Kusch /dpa

Düsseldorf Täglich vermeldet das Robert-Koch-Institut neue Rekordzahlen bei den Corona-Neufällen. Das wird noch eine Weile anhalten, weil die Infektionen über eine Woche zurückliegen. Steigen die Zahlen weiter, droht eine Überforderung der Krankenhäuser

Die Dynamik der Corona-Infektionszahlen hat eine neue Dimension erreicht. Noch nie wurden in Deutschland so viele Ansteckungen mit dem Virus gemeldet wie am Freitagmorgen. Auf 7334 belief sich der neue Rekordwert des Robert-Koch-Instituts (RKI). Er könnte am Samstag mit den Zahlen des Vortags noch höher liegen.

Wie werden sich in den kommenden Tagen die Meldungen weiterentwickeln? Ist es möglich, dass das Geschehen den Verantwortlichen entgleitet? Die unmittelbaren Aussichten sind düster. Nach der Formel des RKI bemisst sich die Zahl der Neufälle aus den bisherigen aktiven Infektionen mal dem Reproduktionswert, potenziert um das Verhältnis von Tageszahl zu Generationszeit. Die letztere Größe gibt an, wie viel Zeit vergeht, bis ein Infizierter eine weitere Person ansteckt. Was wie eine komplizierte Rechnung aussieht, gibt eigentlich nur an, was mit der Gesamtzahl passiert, wenn 100 Infizierte innerhalb von vier Tagen (Generationszeit) 122 weitere Menschen anstecken.

Laut dieser Formel, deren Faktoren sich natürlich täglich ändern können, würde das RKI spätestens ab Freitag berichten, dass die Zahl der Neufälle auf über 10.000 gestiegen ist. Davon gehen auch viele Experten aus. So meint etwa Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery: „Auch in Deutschland wird die Zahl der Neuinfektionen in der kommenden Woche voraussichtlich die Grenze von 10.000 überschreiten. Daran können auch die jetzt getroffenen Maßnahmen wenig ändern, weil die sich erst in frühestens fünf bis zehn Tagen auswirken.“

Es dauert tatsächlich recht lang, bis sich das vergangene Infektionsgeschehen in den Zahlen zeigt. Üblicherweise passiert in den ersten ein bis zwei Wochen kaum etwas, wenn das Virus „im Körper schlummert“, wie der Mediziner Montgomery meint. Erst danach würden die Beschwerden so groß, dass die Betroffenen einen Arzt aufsuchten und sich testen ließen. Wenn man dann noch auf den Test warten muss, verstreicht weitere Zeit. Solange verhindert weder eine Änderung im Verhalten der Bevölkerung noch die Maßnahmen von Landesregierung oder Kommunen die Zahl der gemeldeten Neufälle.

Die Infektionszahlen sind deshalb ein guter Frühindikator, wie die Verbreitung der Krankheit verläuft und ab wann Gefahren für die Stabilität der Gesundheitsversorgung bestehen. „Es dauert drei bis vier Wochen, bis der Patient mit der Krankheit Covid-19 bei einer Infektion wirklich krankenhausreif wird. Erst dann werden die Zahlen der Patienten auf den Intensivstationen richtig steigen“, erläutert Weltärztepräsident Montgomery. Deshalb müssen die Behörden möglichst früh Maßnahmen ergreifen, wenn die Fallzahlen steigen. „Je früher die Gesundheitsbehörden bei einer beginnenden Pandemie intervenieren, desto besser wird die Verbreitung der Krankheit gedämpft“, sagt Nico Dragano, der Leiter des Instituts für Medizinische Soziologie an der Uniklinik Düsseldorf. Deutschland habe in der ersten Welle im Gegensatz zu Großbritannien schneller reagiert und sei damit, so der Medizinexperte, besser durch die Corona-Krise gekommen.

Diesen Vorsprung könnten die Behörden jetzt verspielen. Zu spät haben sie auf den sprunghaften Anstieg der Fallzahlen reagiert. Erneut wird über einen möglichen Lockdown von Schulen, Geschäften und Restaurants diskutiert. „Es wird keinen totalen Lockdown geben“, meint Weltärztepräsident Montgomery. Der mache auch nur wenig Sinn. „Lokale, regionale oder genau begrenzte Lockdowns, etwa für eine Fabrik, halte ich für möglich. Sie sind auch sinnvoll“, findet der Mediziner.

Der SPD-Fraktionsvize und Epidemiologe Karl Lauterbach befürchtet bereits, dass die Krankhauskapazitäten nicht ausreichen, um die schweren Corona-Fälle angemessen zu behandeln. „Bei täglich 10.000 Fällen ist spätestens in zwei Monaten der Punkt erreicht, bei dem zu wenige Intensivbetten für die Corona-Patienten bereitstehen.“ Der Gesundheitsexperte empfiehlt allerdings, erst einmal die jetzt beschlossenen Maßnahmen wirken zu lassen. „Ob sie wirklich ausreichen, ist aber fraglich“, meint der Leverkusener Bundestagsabgeordnete.

Schon jetzt steigt die Zahl der Menschen, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen. Zuletzt befanden sich 690 Menschen in Intensivbehandlung, rund die Hälfte musste künstlich beatmet werden. Auch die Zahl der Toten ist mit 21 pro Tag kräftig angestiegen. Auf dem letzten Höhepunkt der Pandemie lagen mehr als 2500 Kranke auf der Intensivstation. Doch die Zahl könnte schnell wieder steigen, wenn die Krankheit bei einem Teil der Neu-Infizierten entsprechend schwerwiegend verläuft. Derzeit kommt alle vier Tage eine Gruppe von Neuinfizierten in die Hospitäler, während die genesene Gruppe das Krankenhaus erst nach 14 Tagen verlässt. In Düsseldorf etwa, wo in einer längeren Phase kaum Covid-19-Kranke in den Kliniken zu finden waren, gibt es jetzt wieder 42 Patienten, die stationär behandelt werden müssen, davon sieben auf der Intensivstation.