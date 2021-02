Mangelhaftes Corona-Krisenmanagement : Einbruch deutscher Tugenden

Ein leeres Impfzentrum - wie hier in Frankfurt - gilt als Zeichen für den schleppenden Start der Impfkampagne. Foto: dpa/Boris Roessler

Analyse Zu wenig Impfstoff, schleppende Auszahlung der Wirtschaftshilfen und überforderte Gesundheitsämter – nach dem Erfolg beim ersten Lockdown im Frühjahr zeigt Deutschland im Kampf gegen die Pandemie nun unerwartete Schwächen.

Das Drama um die Softwarelösung Sormas ist bezeichnend für den deutschen Kampf gegen das Coronavirus. Im Frühjahr führten die Gesundheitsämter das vom renommierten Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung entwickelte Computerprogramm ein, um Kontakte von Infizierten digital schneller nachverfolgen zu können. Doch einige Funktionen fehlten. Die werden erst jetzt – ausgerechnet in der schwierigsten Phase des zweiten Lockdowns – in die Systeme der Behörden eingefügt. Die doppelte Aufgabe überfordert die Gesundheitsämter. Sie schaffen es weder, die Kontakte angesichts der hohen Fallzahlen nachzuverfolgen, noch ihre Computeranlagen rechtzeitig umzustellen. Im Sommer 2020 wäre mehr Zeit für die Umstellung gewesen. Ein klarer Planungsfehler.

Es ist nicht der einzige in dieser Pandemie. Nachdem die Behörden der Länder in Übereinstimmung mit der Bundesregierung Mitte März konsequent auf Krisenmanagement umschalteten und die Zahl der Infektionen rasch nach unten brachten, geht im zweiten Lockdown so ziemlich alles daneben, was an Pannen möglich ist. Erst rafften sich die Ministerpräsidenten trotz der Warnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nur zu halbherzigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf, dann vergaßen sie vor lauter Lockdown, den Aufbau einer Testinfrastruktur oder eine ausreichende Vorbereitung auf die größte Impfaktion der Geschichte zu organisieren. Als klar wurde, dass der Impfstoff, der in Rekordzeit entwickelt wurde, viel zu knapp war und zu spät bestellt wurde, geriet das Krisenmanagement vollends ins Schleudern.

Natürlich stellt die Bekämpfung der Pandemie, der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Verantwortlichen vor äußerst schwierige Aufgaben. Doch während sich Deutschland sonst gerade in solchen Situationen schnell auf veränderte Umstände einstellen kann, wie etwa in der Finanzkrise oder beim ersten Lockdown, fällt es jetzt im Vergleich zu anderen Ländern deutlich zurück.

Noch immer ist nicht restlos geklärt, warum die EU-Kommission ausgerechnet mit dem in Deutschland beheimateten Impfentwickler Biontech erst im November zu einem Abschluss kam und dabei nur eine vergleichsweise geringe Menge von 200 Millionen Impfdosen orderte, obwohl die doppelte Lieferung möglich gewesen wäre. Der verwunderte Kommentar von Biontech-Gründer Ugur Sahin (“Offenbar herrschte der Eindruck: Wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm.“) über die auch von Deutschland unterstützte Zögerlichkeit zeigt, wie sehr sich in Brüssel und Berlin die Verantwortlichen bei entscheidenden Fragen verkalkuliert haben. „Vor dem Hintergrund, dass Lockdowns extrem teuer sind, hätte man wohl bei den Verhandlungen zu den Impfstoffen im Sommer 2020 mehr Risikobereitschaft zeigen sollen“, findet der Chef des RWI-Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Schmidt. „Außerdem hätte man auch bereit sein sollen, höhere Preise zu akzeptieren, wenn dadurch eine höhere Priorisierung der EU-Lieferungen ermöglicht worden wäre.“

Hätte, hätte. Die Bundesregierung und die EU-Kommission bemühen sich jetzt hektisch, den Fehler wiedergutzumachen. Von Biontech sollen jetzt insgesamt 600 Millionen Dosen kommen, mit dem amerikanischen Impfstoffhersteller Moderna hat Brüssel noch einen Vertrag über weitere 300 Millionen Dosen abgeschlossen. Doch die Menschen müssen erst einmal warten, auch die notwendige Ausweitung der Produktionskapazitäten wurde sowohl in Brüssel wie in Berlin schlicht vergessen.

Den Gipfel der Planlosigkeit erreichten die Verantwortlichen, als es nicht einmal gelang, die wegen ihres Alters bevorzugten Gruppen mit Terminen zu versorgen. Auch hier brachen die Softwaresysteme vielerorts unter dem Andrang zusammen, obwohl gerade bei privaten Konzertveranstaltern jede Menge Know-how verfügbar gewesen wäre. Die Behörden und Institutionen, in Nordrhein-Westfalen etwa die Kassenärztlichen Vereinigungen, hatten entweder unzureichende Systeme oder es fehlte an der möglichen Aufrüstung.

Ein besonderes Trauerspiel boten auch die meist staatlichen Bildungseinrichtungen. Gelang es wenigstens den Universitäten, einen Teil der Lehre und der Prüfungen unter Corona-Bedingungen zu bewerkstelligen, versagte das Schulsystem flächendeckend. Die mangelnde Digitalisierung der Bildungsstätten, aber auch die Weigerung vieler Lehrkräfte, sich mit Fernunterricht ernsthaft auseinanderzusetzen, ließen die Schulsituation im Lockdown zu einem Desaster werden. Schon jetzt fürchten Bildungsexperten, dass die Generation Corona gegenüber anderen Altersgruppen auf dem Arbeitsmarkt deutlich benachteiligt ist. Die Pandemie hat die organisatorische Schwäche des deutschen Schulsystems eindrücklich aufgedeckt. Die skandinavischen, ostasiatischen und angelächsische Länder wie Neuseeland, Kanada oder Australien schlugen sich weit besser.

Von Anfang an sorgten sich die Bundesregierung und die Länder vor allem darum, dass ausreichend Geld für die Pandemiebekämpfung eingesetzt wird. 750 Milliarden Euro wurden in einem Kraftakt in die EU gepumpt, Länder wie Spanien und Italien schaffen es aber nicht, für die zur Verfügung gestellten Mittel auch nur geeignete Programme aufzulegen. In Rom kam es gar zu einer Regierungskrise mit einem neuen Ministerpräsidenten, immerhin dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Auch in Deutschland wurde mit Bazooka und „Wumms“ ein Konjunkturpaket in der gigantischen Größenordnung von 140 Milliarden Euro aufgelegt. Gleichzeitig gelang es nur, 3,2 Milliarden der insgesamt 15 Milliarden Euro Novemberhilfen bis Mitte Februar auszubezahlen. Folge: Gerade kleinen Unternehmen und Gastronomen geht das Geld aus, sie müssen ihre Geschäfte schließen, obwohl die Pandemie eine höhere Gewalt darstellt und eigentlich vom Staat versichert ist. Erst am Montag beklagte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, dass von den für 2021 vorgesehenen Hilfen für Unternehmen von 39,5 Milliarden bis jetzt gerade einmal fünf Milliarden abgeflossen sind. Wirtschaftsprofessor Schmidt, bis 2020 Chef der fünf Weisen, beschreibt die Folgen: „Man kann angesichts der Verzögerungen bei der Auszahlung durchaus verstehen, dass nun der Unmut mit fortschreitender Dauer des zweiten Lockdowns steigt.“ Er gibt deshalb den Rat, „einfachere Wege zur Stützung der betroffenen Unternehmen zu wählen“, etwa noch stärker ausgeweitete Verlustrückträge.

Die Deutschen erkennen sich selbst nicht wieder. Ihr Nimbus als Organisations- und Effizienzweltmeister ist in der Corona-Krise teilweise verloren gegangen. Zu inflexibel, zu altmodisch, zu behäbig. Als im zweiten Lockdown Alternativen zur Holzhammermethode der völligen Schließung von Geschäften, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Kitas und Schulen gefragt waren, herrschte Fehlanzeige. Länder wie Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien und die USA konnten schneller impfen und verhandeln schon über einen corona-freien Austausch von Tourismus und Warenlieferungen. Österreich hat eine App entwickelt, in die Bewohner die Ergebnisse von Schnelltests und Selbsttests eingeben und sich freitesten können. Eingeschlossen ist darin auch ein elektronischer Impfpass, der es dem Inhaber erlaubt, wieder Restaurants, Museen oder Einkaufsläden zu besuchen. Dass der Alpenstaat mit seinen 8,8 Millionen Einwohnern genauso viel testet wie die zehn Mal größere Bundesrepublik passt da nur zu gut ins Bild.