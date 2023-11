Migrationsdebatte in Deutschland Die Mär vom importierten Antisemitismus

Zwar betonte der Präsident des Zentralrates der Juden und Jüdinnen in Deutschland, er wolle damit die Flüchtlinge nicht pauschal verdächtigen, stimmte damit allerdings unwillkürlich ein in die Rufe der Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Vorneweg die AfD, die sich nicht zuletzt mithilfe ihrer Maxime „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ nach und nach in die Parlamente der Republik beförderte. Und auch jetzt wieder im Umfragehöhenflug ist. Grund dafür ist nicht nur der Nahost-Krieg, der teilweise puren Judenhass auf die Straßen von Berlin, Essen oder Düsseldorf bringt, was die AfD für sich zu nutzen weiß. Die gesamte politische Debattenlage über Zuwanderung und Asylverfahren, in die der aufflammende Nahostkonflikt hineinragt, bietet einen Resonanzraum, den es seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nicht gab. So findet die AfD gerade durchaus Gehör, wenn sie von „Migranten-Antisemitismus“ spricht und Maßnahmen dagegen fordert – wie ausgerechnet am 9. November, als die AfD-Fraktion im Bundestag einen entsprechenden Antrag stellte. Darin fordert sie die Bundesregierung auf, den „importierten Antisemitismus“ als „ernst zu nehmende wachsende Bedrohung für unser gesamtes westliches Wertesystem“ dringend prioritär zu bekämpfen. Also Abschiebungen voranzutreiben.