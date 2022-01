SPD-Pläne werden konkreter : „Impfpflicht ab 18 und keine Zwangsmaßnahmen“

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese glaubt, dass die Durchsetzung einer Impfpflicht die „sensibelste Frage“ ist. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Exklusiv Berlin Die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland nimmt Gestalt an. Die SPD will sie für Volljährige einführen und Verstöße mit Bußgeldern ahnden. Eine Entscheidung soll Mitte März im Bundestag fallen. Derweil wächst der Unmut in der Union.