Kampf gegen Masern : Kinderärzte und Ethikrat streiten über Impfpflicht

Berlin Sollte eine Impfung gegen Masern für Kinder in Schulen und Kitas vorgeschrieben werden? Die Bundesregierung plant das; der Ethikrat sieht zwar eine moralische Pflicht, aber keine rechtliche. Das veranlasst nun die Kinder- und Jugendärzte zu deutlicher Kritik.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte zeigt sich überzeugt, dass die Masern in Deutschland ohne Impfpflicht nicht ausgerottet werden können. Er wandte sich entschieden gegen die Einschätzung des Deutschen Ethikrats, dass eine Impfpflicht in Kitas und Schulen nicht gerechtfertigt sei. Es sei wirklichkeitsfremd, wenn das Gremium zwar die moralische Pflicht zur Impfung anerkenne, die rechtliche Pflicht aber ablehne, erklärte der Verband am Samstag.