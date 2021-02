Impfgipfel : Ein Symbol zur Beruhigung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) und Michael Müller (SPD, r), Regierender Bürgermeister von Berlin, leiten den "Impfgipfel" im Bundeskanzleramt. Foto: dpa/Steffen Kugler

Berlin Der Impfgipfel ist mit hohen Erwartungen verbunden, zugleich versuchen sich Teilnehmer in Beschwichtigungen. Ob er gewünschte Durchbrüche für mehr Impfstoffe und eine einfachere Terminvergabe bringen kann, ist am Nachmittag noch offen.

Impfdesaster oder historische Glanzleistung der Pharmaindustrie? Zu Beginn des sogenannten Impfgipfels gehen in der Bundesrepublik die Meinungen auseinander. Haben es Bundesregierung und EU-Kommission verpasst, die Menschen mit ausreichend großen Impfstoffmengen zu versorgen? Wurden Fehler gemacht, die über Leben und Tod entscheiden können? Oder sollten wir einfach nur froh sein, dass überhaupt schon mehrere Impfstoffe zugelassen sind und „Zug um Zug“, wie es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei jeder Gelegenheit nennt, verimpft werden können?

Fest steht, dass sich angesichts knapper Impfstoffe, unzuverlässiger Lieferungen und einer oftmals chaotischen Terminvergabe reichlich Frust und Unsicherheit in der Bevölkerung breit gemacht hat. Und so sahen sich alle politischen Akteure in den vergangenen Tagen unter Druck gesetzt, die Verantwortung dafür weiterzureichen. Die Länder an den Bund, der Bund an die EU, die EU an die Hersteller, die Hersteller zurück an die EU und dann auch noch die Parteien untereinander. So betont die SPD im Hintergrund, dieser Gipfel sei ja den Sozialdemokraten zu verdanken und die bloße Existenz der Veranstaltung schon ein Erfolg.

An diesem Montag jedenfalls soll aufgeräumt werden in der Videoschalte von Bundes- und Landesregierungen, gemeinsam mit Vertretern der EU-Kommission und der Wirtschaft. Es brauche ein Zeichen der Einigkeit und Stärke, ein Zeichen der Zuversicht, heißt es zu Beginn. Es brauche einen Überblick, welche Liefermengen möglich sind und bis wann.

Als Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mehrere Bundesminister und die Ministerpräsidenten der Länder sich um 14 Uhr vor ihren Bildschirmen versammeln, sind auch EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides und Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton sowie hochrangige Vertreter der Firmen Biontech, Pfizer, Curevac, IDT, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sanofi, Bayer und Schott zugeschlatet. Ein Entwurfpapier möglicher Beschlüsse, wie es vor Ministerpräsidentenkonferenz üblich geworden ist, gibt es nicht. Ob die Teilnehmer mögliche Beschlüsse überhaupt schriftlich festhalten werden, ist am späten Nachmittag offen.

Und so versuchten manche Teilnehmer des Gipfels im Vorfeld der Schalte die Erwartungen zu dämpfen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet mahnte eine realistische Bestandsaufnahme an. Ziel sei dann, das Impfen optimal voranzubringen. Der CDU-Chef wandte sich gegen den Eindruck, man könne die Impfstoffproduktion „mal eben in einer Woche“ hochfahren. Damit bereitet er Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Feld. Spahn sagte, er verstehe die große Erwartungshaltung. Realistisch sei aber, noch mit einigen Wochen Impfstoffknappheit zu rechnen. Es gelte, gemeinsam zu schauen, wo konkret etwa Beschaffung, Produktion und Terminvergabe verbessert werden können. Mehr nicht?

Geht es nach Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, soll am Ende des Gipfels ein ganzer Fahrplan stehen. „Impfen hat oberste Priorität“, lässt Scholz noch am Wochenende in einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ verlauten. Scholz, der in den Runden mit den Ministerpräsidenten nach Insiderangaben eher zu den ruhigeren Teilnehmern gehört, baut Druck auf: „Es reicht als Planung nicht, dafür neben den Impfzentren irgendwann die Hausärzte einbeziehen zu wollen", so der Vizekanzler. Das scheine ihm als Konzept zu sehr aus dem Ärmel geschüttelt zu sein.

Und dann ist da noch eine Art Wette, die an die Zusagen von Kanzlerin und Gesundheitsminister geknüpft ist: Sie wollen bis Ende des Sommers allen ein Impfangebot machen können, sofern in Produktion und Lieferung keine Pannen mehr passieren. Scholz meldet Zweifel an, ob das so kurz vor der Bundestagswahl im September klappen kann. „Wenn ich die aktuelle Debatte über Impfstofflieferungen verfolge und hochrechne, müssen wir uns sehr anstrengen“, sagt Scholz im Interview. Rückendeckung sieht anders aus, Sabotage aber auch. Und so ist allen Teilnehmern anzumerken, dass sie bei diesem Gipfel vor allem um eins bemüht sind: Ordnung und Ruhe.