Impfkampagne gegen Corona : Die Gerechtigkeitsdebatte löst man nicht durch Aussitzen

Meinung Berlin Solange ungleiche Regelungen für Geimpfte und Nicht-Geimpfte gelten, stellen sich komplexe Fragen von Gerechtigkeit. Gerade jüngere Menschen und Familien mit Kindern sind betroffen, viele fühlen sich vernachlässigt. Auf politischer Ebene wird versucht, die Debatte unter den Tisch zu kehren. Das kann sich noch rächen.

Eine Impfung gegen Covid-19 ist kein Privileg und auch keine Auszeichnung, die man sich durch besondere Verdienste in der Corona-Krise erarbeitet hat. Diesen Eindruck könnte man beinahe gewinnen, wenn man auf die Tonalität achtet, in der die Debatte über Erleichterungen der Beschränkungen für Geimpfte bisweilen geführt wird. Nein, die Impfung ist und bleibt ein notwendiger Schutz gegen ein gefährliches Virus und der einzige Weg aus der Pandemie. Daher ist jede Person, die den Piks in den Arm hinter sich hat, ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft – das sollte man nicht vergessen. Und dennoch wächst die Ungeduld vieler Menschen, endlich selbst an der Reihe zu sein. Das ist völlig verständlich und berechtigt. Die harten Monate über den Winter haben ihre Spuren hinterlassen, umso mehr sehnen sich viele nach einem unbeschwerten Sommer. Völlig unverständlich sind dagegen Betrugsversuche von Vordränglern, die sich die Impfung trotz fehlender Berechtigung vorzeitig erschleichen wollen. Doch einmal abgesehen von diesen unfairen Methoden stellen sich derzeit ethisch komplizierte Gerechtigkeitsfragen, solange ungleiche Regelungen für Geimpfte und Nicht-Geimpfte gelten. Durch Wegschauen und Aussitzen werden diese Fragen bestimmt nicht gelöst.

Doch genau das wird auf politischer Ebene vielfach versucht. Dann ist etwa von einer „Neid-Debatte“ die Rede – schon mit dieser Wortwahl werden all jene verunglimpft, die sich mit legitimen Argumenten in ihrem Gerechtigkeitsempfinden gestört fühlen. Dann wird auf die schnellen Impffortschritte verwiesen, wodurch sich das Problem schon in einigen Wochen in Wohlgefallen auflösen werde. Doch einige Wochen sind eine lange Zeit. Viele Menschen sind es leid, von den politischen Verantwortungsträgern vertröstet zu werden. Das betrifft vor allem jüngere Menschen und Familien mit Kindern. Ein Großteil von ihnen hat noch kein Impfangebot bekommen. Und für Kinder und Jugendliche ist in Deutschland noch kein Impfstoff zugelassen. So kann bei den Betroffenen und ihren Familien das Gefühl einer doppelten Benachteiligung entstehen: Zum einen ist man dem Virus weiter ungeschützt ausgeliefert, zum anderen kann man nicht in gleicher Weise wie Geimpfte am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.