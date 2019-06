Sechsstündige Verhandlung in Berlin : Koalitionsspitzen einigen sich auf Reform der Grundsteuer

Berlin Im Streit um die Grundsteuer haben sich die Koalitionsspitzen in der Nacht aur eine gemeinsame Linie verständigt. Die Reform soll noch vor der Sommerpause im Bundestag debattiert werden. Zur Grundrente brachten die sechsstündigen Verhandlungen indes keine Einigung.

Die Koalitionsspitzen von Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Im Koalitionsausschuss sei Einigkeit "in allen substanziellen Fragen" für die zukünftige Erhebung der Grundsteuer erzielt worden, erklärten die Sprecher von CDU und SPD in der Nacht. Details der Einigung wurden zunächst nicht bekannt. Das Gesetz soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden, also vor dem 6. Juli.