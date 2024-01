Streiks und Proteste Der neue Hunger nach Wertschätzung

Dieser Hunger nach Anerkennung scheint ein Symptom zu sein. Im Zwischenmenschlichen ist schon länger davon die Rede, wenn etwa Frauen darüber klagen, in der Familie die meisten Fürsorge-Aufgaben zu übernehmen – ohne dass es honoriert würde. Oder wenn Mitarbeiter von Führungspersonal mehr Achtung für ihre Aufgaben, mehr Wertschätzung für ihre Leistungen verlangen und insgesamt auf ein achtsameres Miteinander drängen. Stets geht es hinter der psychologisch anmutenden Frage, ob jemand genug gelobt und entlohnt wird – und wenn ja, wofür – auch um ein Machtgefälle. Denn wer Anerkennung fordert, ist in einer schwächeren Position, muss etwas reklamieren, von dem er meint, dass es ihm zustehe. Ob er es auch bekommt, entscheiden andere. Das Klagen über mangelnde Anerkennung ist also Teil von Prozessen, in denen es um neue Rollenzuschreibungen, veränderte Hierarchien und die Verteilung von Macht geht.