Beleidigungen, Tritte, schwere Attacken Angriffe auf Mediziner nehmen zu – was die Union jetzt fordert

Für die Union ist allerdings klar: „Beim Gesetzentwurf der Ampel handelt es sich um eine reine Mogelpackung“, so der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Günter Krings. „Er führt zu keiner Verbesserung für Vollstreckungsbeamte wie Polizisten, aber auch nicht für Hilfeleistende der Feuerwehr oder Rettungsdienste und Angehörige der Gesundheitsberufe.“ Arztpraxen würden beispielsweise weiterhin nicht in den Schutzbereich aufgenommen. „Personal in Kliniken und Arztpraxen, das anderen Personen hilft und dabei angegriffen wird, bleibt somit der notwendige Schutz versagt“, so Krings zu unserer Redaktion - obwohl Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor wenigen Wochen noch eine Strafverschärfung angekündigt habe.