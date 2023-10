Kommentar zur Migrationsdebatte Leere Versprechen und falsche Hoffnungen

Es ist Druck im Kessel. Seit Wochen wird in Deutschland über den richtigen Umgang mit Geflüchteten gestritten. Nur: Es entsteht der Eindruck, dass zwar viel über Migration debattiert wird, sich in der Sache aber wenig bewegt. Stattdessen werden täglich neue Vorschläge in die Diskussion geworfen, wie die Flüchtlingszahlen reduziert und irreguläre Zuwanderung begrenzt werden sollen – von neuen Grenzkontrollen über Kürzungen bei den Sozialleistungen bis hin zu Bezahlkarten statt Bargeldleistungen für Migranten. Kaum einer dieser Vorstöße ist geeignet, die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Landtagswahlen am 8. Oktober tun ihr Übriges, die Stimmung weiter anzuheizen: Bayern ist Grenzbundesland und die dort regierende CSU setzt alles daran, die Bundesregierung als Versagerin in der Migrationspolitik aussehen zu lassen. In Hessen tritt die für Migration zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) als Herausforderin von CDU-Ministerpräsident Boris Rhein an und rühmt sich für Verdienste bei der Reform der EU-Asylpolitik. Das sensible Thema der Migration muss im Wahlkampf-Endspurt also zur eigenen Profilierung herhalten. In der Sache ist damit nichts gewonnen, im Gegenteil. Es führt zu weiterer Polarisierung und nutzt den Populisten und Extremen.