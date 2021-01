Scharfe Merkel-Kritik : Im rechten Flügel der CDU Sachsen-Anhalts rumort es weiter

Holger Stahlknecht, gefeuerter Innenminister und zurückgetretener CDU-Chef Sachsen-Anhalts. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Ausfälle eines Magdeburger Politikers gegen die Kanzlerin erschüttern die Landespartei. Die FDP sieht nun CDU-Chef Armin Laschet gefordert, das Verhältnis zur AfD zu klären. Im Juni wird in Sachsen-Anhalt neu gewählt - wird die CDU im „Bollwerk gegen rechts“ bleiben?

Vier Monate vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt wird die dortige CDU von einem neuen Zwischenfall in ihrem rechten Flügel erschüttert. „Freiheit statt Merkel“ schrieb der Magdeburger CDU-Politiker Michael Hartmann im sozialen Netzwerk Facebook. Er lästerte über den Virologen Christian Drosten, der „vom Zentralkomitee Merkel gesteuert“ sei. Der Vorsitzende des Stadtrates und frühere Landtagsabgeordnete verlangte, dass das „Nomenklatura-System von Frau Merkel“ endlich ein Ende haben müsse.

Auf Nachfrage räumte Hoffmann ein, „überspitzt formuliert“ zu haben. Eine mögliche Motivation seiner Ausfälle liegt im Frust über die Niederlage von Friedrich Merz im Ringen um den CDU-Vorsitz. Leidenschaftlich hatte sich Hoffmann für Merz engagiert und im Kurznachrichtendienst Twitter die Wahl als unbedingt nötig bezeichnet, damit Merz zunächst die CDU und als Bundeskanzler dann Deutschland „retten“ könne.

Unmittelbar nach der Wahl Laschets waren ebenfalls aus dem Landesverband und aus der Landtagsfraktion der CDU in Sachsen-Anhalt heftige Debattenbeiträge bekannt geworden. „Die Quittung kriegen wir im Osten“, hieß es zur Nicht-Wahl von Merz. Damit sei „eine Chance verspielt“ worden, wie der Spiegel aus einem Chat der Landtagsfraktion berichtete. Die Nervosität vor allem im rechten Flügel der Landes-CDU hängt offensichtlich auch mit den Landtagswahlen Anfang Juni und mit der personellen Neuaufstellung zusammen: CDU-Landeschef Holger Stahlknecht war zurückgetreten, nachdem ihn Ministerpräsident Reiner Haseloff gefeuert hatte, kandidiert aber erneut für den Landtag.

Der Krach hatte sich im Umfeld des Koalitionsstreits um die Höhe des Rundfunkbeitrages zugetragen. Als es nach einem Ende der Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen aussah, hatte Stahlknecht öffentlich über eine CDU-Minderheitsregierung spekuliert – was faktisch auf eine Zusammenarbeit mit der AfD hinausgelaufen wäre. Es war nicht das erste Mal, dass in Sachsen-Anhalts CDU die Sympathien für eine Duldung durch die AfD statt eines Bündnisses mit SPD und Grünen zum Ausdruck kamen.

Auch die jüngsten Äußerungen von Hoffmann passen in dieses Bild. Denn der Magdeburger CDU-Mann überzog nicht nur die CDU-Kanzlerin mit ätzender Kritik. Er warnte vor einer „gefährlichen anti-christlichen Unterwanderung von Türken und anderen“, die verhindert werden müsse. Seinen Kommentaren und Gefällt-mir-Markierungen zufolge informiert er sich gerne auf Internetportalen wie „Russia today“, die Corona-Leugnern und Verschwörungsmystikern immer wieder Stichworte liefern. Die Linken-Politikerin Henriette Quade meinte: „Der rechte Teil der CDU ist im Sprachgebrauch nicht mehr zu unterscheiden von der rechtsextremen AfD.“

Und so war es vermutlich auch kein Zufall, dass es just in dieser Woche eine Auseinandersetzung zwischen Hoffmann und Magdeburgs OB Lutz Trümper (SPD) über die Frage gab, ob die Politiker vor ihres Stadtratssitzungen Corona-Schnelltests machen sollten. Hoffmann habe solche Tests kategorisch verweigert.

Bei der Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl 2017 war die CDU Sachsen-Anhalts bei einer Befragung des Instituts für Parlamentarismusforschung aufgefallen. In der Selbstverortung hatten sich die dortigen Unionsmitglieder deutlich weiter rechts eingeschätzt als das typische Unionsmitglied in ganz Deutschland. Und diese Stimmung in der Selbstwahrnehmung trifft in der Landespolitik auf ein Bündnis aus Union, SPD und Grünen, das bei der Gründung 2016 auch als „Bollwerk gegen rechts“ bezeichnet wurde. Jeder vierte Wähler hatte sich seinerzeit für die AfD entschieden – und damit dafür gesorgt, dass es weder für eine Neuauflage einer großen Koalition noch für Rot-Rot-Grün reichte, sondern nur eine schwarz-rot-grüne Koalition die Mehrheit hatte, wenn denn ein Zusammenspiel von Union und AfD vermieden werden sollte. Nach den jüngsten Umfragen hat sich an dieser grundsätzlichen Konstellation nichts geändert: Die CDU wird erneut vor der Frage stehen, ob sie mit Rot-Grün koaliert oder mit dem AfD-Feuer spielt.