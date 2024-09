Prekäre Arbeitsverhältnisse Im Einzelhandel arbeiten nur noch 22,9 Prozent der Beschäftigten nach Tarif

Im Einzelhandel besteht der Ministeriumsantwort zufolge zudem weiterhin ein Ost-West-Gefälle bei der Bezahlung: In Brandenburg etwa, wo am kommenden Sonntag gewählt wird, verdienten Tarifbeschäftigte durchschnittlich zwölf Euro pro Stunde weniger als in Hamburg. Das höchste Bruttomonatsentgelt bekamen der Antwort zufolge Männer in tarifgebundenen Unternehmen in Westdeutschland mit 4727 Euro. Das niedrigste Bruttomonatsentgelt erhielten dagege nichttarifgebundene Frauen aus Ostdeutschland mit 2682 Euro. Insgesamt verdienten tarifgebundene Beschäftigte 4379 Euro im Monat, nicht tarifgebundenen Unternehmen dagegen durchschnittlich nur 3867 Euro.