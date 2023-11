Medienbericht Weniger illegale Zuwanderung nach Ausweitung der Grenzkontrollen

So seien an den 30 Tagen vor dem 16. Oktober an den Grenzen zu den drei Ländern sowie Österreich - wo schon länger kontrolliert wird - insgesamt 18.492 illegale Einreisen registriert worden. Im Zeitraum danach seien es 11.029 gewesen, ein Minus von 40,4 Prozent, berichtete die Zeitung. Besonders stark seien die Zahlen am polnischen Abschnitt zurückgegangen: Von 6411 auf 2795 Fälle – ein Rückgang von 56 Prozent. „Mit den notifizierten Grenzkontrollen werden selbst unsere Erwartungen übertroffen, und zwar deutlich“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) der „Welt am Sonntag“.