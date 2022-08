Verdacht auf illegale Exporte nach Russland : Zollfahnder durchsuchen Objekte in mehreren Bundesländern

Stade Am Morgen rückten Zollfahnder in mehreren Bundesländern aus. Sie sollten dem Verdacht auf illegale Exporte nach Russland nachgehen. Nach mehreren Stunden melden die Strafverfolger den Fund von umfangreichem Beweismaterial, halten sich ansonsten aber bedeckt.

Wegen des Verdachts auf illegale Exporte nach Russland haben Fahnder am Dienstagmorgen sieben Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. „Es besteht der Verdacht der unerlaubten Ausfuhr von Waren nach Russland“, sagte Kai Thomas Breas von der Staatsanwaltschaft Stade. Die Einsatzkräfte seien in Bremen, Bremerhaven, im niedersächsischen Landkreis Osterholz und in Konstanz in Baden-Württemberg aktiv gewesen.