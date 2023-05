Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung Jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen – was jetzt folgen muss

Um es noch einmal zu verdeutlichen: Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Bei der letzten Iglu-Erhebung, die Ende 2017 veröffentlicht wurde, lag der Anteil dieser Gruppe noch bei 19 Prozent. Das war schon traurig genug, aber man hat den Abwärtstrend nicht stoppen oder umdrehen können, sondern er hat sich verstetigt. Die betroffene Gruppe werde in ihrer weiteren Schullaufbahn „erhebliche Schwierigkeiten in fast allen Schulfächern haben“, sofern sie den Rückstand nicht aufholen kann, urteilen die Forscher. Wahnsinn. Die Studie zeigt außerdem: Auch international schneiden Grundschüler in Deutschland bei der Lesekompetenz schlechter ab als Gleichaltrige in vielen anderen Ländern.