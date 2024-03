IG-Metall-Chefin Benner „In vielen Unternehmen haben wir zu behäbige Entscheidungsstrukturen“

Benner Das ist richtig, aber inzwischen weltweit so. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr kritischen Phase, wenn nicht sogar in der kritischsten Phase der Nachkriegszeit. Wir haben viele exogene Schocks durch die Kriege in der Welt zu verkraften, durch hohe Inflation und hohe Zinsen. Gleichzeitig müssen wir die Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität und die Digitalisierung schaffen. Die IG Metall steht zum 1,5-Grad-Klimaziel. Aber zu viele Klimaschutz-Auflagen können auch Investitionen verhindern. Zudem stellen wir als Gewerkschaft hausgemachte Probleme in den Unternehmen fest.