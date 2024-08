Wegen Angriffen der Huthi-Rebellen Viele Handelsschiffe meiden weiterhin das Rote Meer

Nach seinen Angaben verlängert sich etwa die Fahrt zwischen Shanghai und Rotterdam um rund 6000 Kilometer und um bis zu zwei Wochen. „Das lässt die Containerpreise klettern.“ So habe am 25. Juli 2024 der Transport eines 40-Fuß-Containers auf besagter Route rund 8300 US-Dollar (etwa 7600 Euro) gekostet. „Das ist fast fünf Mal so hoch wie noch Ende Dezember 2023.“ Damals sei für den gleichen Transport rund 1700 US-Dollar (knapp 1600 Euro) berechnet worden. „Deshalb bleibt es wichtig, dass unsere Politik die Sicherung unserer Handelswege im Blick behält“, betonte Jandura.