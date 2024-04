Seit Wochen anhaltender Protest Zwei Klimaaktivisten wollen Hungerstreik vor dem Kanzleramt fortsetzen

Zwei Klimaschutzaktivisten sind in der Nähe des Kanzleramtes in Berlin in einen öffentlichen Hungerstreik getreten und wollen ihre teils seit Wochen anhaltende Protestaktion fortsetzen. Die Ingenieure aus München und Potsdam nehmen nur Flüssigkeiten wie Saft und Kräutertee sowie Vitamintabletten und Salz zu sich, wie eine Sprecherin der Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ am Mittwoch sagte. Die Gruppe fordert, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) solle in einer Regierungserklärung „ehrlich aussprechen“, wie bedrohlich die Klimakatastrophe sei und dass ein Umsteuern nötig sei.