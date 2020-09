Teilweise mehr als 120 Jahre alt : Hunderte Brücken, Wehre und Schleusen baufällig

Schiffe liegen vor der Schleuse in Datteln in NRW (Archiv). Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Berlin Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums müssen in den kommenden zehn Jahren etwa eine Milliarde Euro in die Sanierung oder den Neubau von Schleusen und Wehren fließen. Auch viele Brücken benötigen dringend Reparaturen.

Fast jede fünfte Schleuse oder Wehr an Bundeswasserstraßen muss in den kommenden zehn Jahren ersatzweise neu gebaut oder sehr umfassend saniert werden. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach sind mindestens 50 Schleusen und 30 Wehre von besonders dringenden Instandsetzungen betroffen .

Von den insgesamt 315 Schleusen und 307 Wehren ist ein Großteil vor 1950 erbaut worden, jedes zehnte Wehr und jede fünfte Schleuse sogar vor 1900. Auch zwei Schiffshebewerke gehören zum Bundeswasserstraßennetz. Der Bund stuft die Bauwerke auch aus Sicherheitsgründen als systemkritisch ein. Für die Sanierungsarbeiten veranschlagt das Ministerium von Andreas Scheuer (CSU) in den kommenden zehn Jahren eine Milliarde Euro.

Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, sind 584 Brücken, die in die Zuständigkeit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung fallen, in einem nicht ausreichenden Zustand sind und Schäden aufweisen.

Aus Sicht der FDP-Fraktion besteht dringender Handlungsbedarf. „Die Wasserstraßeninfrastruktur ist in miserablem Zustand“, sagte der Abgeordnete Bernd Reuther. Die vielen maroden Bauwerke könnten allerdings nur ertüchtigt werden, wenn die zahlreichen unbesetzten Stellen in den Planungsbehörden endlich besetzt werden, sagte Reuther. Den Angaben des Ministeriums zufolge sind etwa 1000 der 10.000 Stellen in Schifffahrtsämtern temporär unbesetzt.