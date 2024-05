Berliner Humboldt-Universität Polizeieinsatz wegen pro-palästinensischer Protestaktion

Bei einer pro-palästinensischen Aktion auf dem Gelände der Humboldt-Universität in Berlin ist es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz gekommen. An einem Institut der Hochschule versammelten sich seit dem Nachmittag rund 300 Protestteilnehmer, wie die Polizei im Onlinedienst X mitteilte. Einige von ihnen befinden sich demnach auch im Gebäude. Die Universitätsleitung und Einsatzkräfte seien vor Ort.