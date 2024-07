Falsches Signal angesichts der Weltlage Caritas kritisiert geplante Kürzungen bei humanitärer Hilfe

Caritas international hat sich gegen deutsche Kürzungen bei humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit gewandt. „Angesichts der stetig wachsenden Zahl an Kriegen und Krisen ist es das vollkommen falsche Signal, jetzt die Mittel für humanitäre Hilfe zu kürzen“, sagte der Leiter der katholischen Hilfsorganisation, Oliver Müller, am Mittwoch in Freiburg. Nach UN-Berechnungen habe die Weltgemeinschaft 2023 nur 40 Prozent der Gelder aufgebracht, die eigentlich nötig wären, um 368 Millionen Menschen in Not zu unterstützen.