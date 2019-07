Soldatin gestorben : General Flugsicherheit untersucht Hubschrauber-Unglück bei der Bundeswehr

Berlin Zum zweiten Mal binnen einer Woche hat es ein schweres Unglück bei der Bundeswehr gegeben. Eine junge Soldatin ist nach einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Jetzt übernimmt der General Flugsicherheit.

Aerzen (dpa) – Nach dem tödlichen Absturz eines Bundeswehr- Hubschraubers in Niedersachsen soll der sogenannte General Flugsicherheit die Unglücksursache aufklären. Die Maschine mit zwei Piloten an Bord war am Montag westlich von Hameln verunglückt - eine Soldatin starb, der andere wurde verletzt. „Die Absturzursache ist bisher vollkommen unklar“, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Abend nahe der Unglücksstelle.