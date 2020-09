Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeitsminister Hubertus Heil : „Es wird keine Rentensenkung geben“

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Arbeitnehmern auch außerhalb von Pandemie-Zeiten die Möglichkeit für Homeoffice geben (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Interview Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil rechnet im kommenden Frühjahr mit einer Belebung am Arbeitsmarkt. Er will die Alterssicherung für Selbstständige verbessern und verspricht, dass es trotz des Corona-Einbruchs am Arbeitsmarkt keine Rentensenkung geben wird.