Forderung von Arbeitsminister Heil Öffentliche Aufträge nur noch für Firmen mit Tariflohn

Heil erläuterte im ARD-Morgenmagazin, Tarifverträge brächten den Beschäftigten höhere Löhne als der Mindestlohn. „Durchschnittlich ist der Stundenlohn bei Tariflöhnen 4,50 Euro besser.“ Im Monat seien das für Vollzeit 700,50 Euro. Der Staat habe eine Vorbildfunktion. „Wir wollen, dass öffentliche Aufträge des Bundes – und so ist das in der Koalition vereinbart – an die Unternehmen gehen, die tariflich bezahlen.“