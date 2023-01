Bundestag debattiert über Fachkräftestrategie Hubertus Heil kündigt Kabinettsbeschluss zum Fachkräfte-Gesetz im März an

Die FDP will Heil an konkreten Ergebnissen messen. „Es wird eine große Herausforderung sein, nicht nur Regelungen zu verbessern, sondern, dass tatsächlich schon im Sommer Menschen am Pflegebett, auf den Baustellen, in den Biergärten und am Gepäckband mit anpacken. Hier muss sich Hubertus Heil am konkreten Erfolg messen lassen wollen“, sagte FDP-Arbeitsmarktexperte Pascal Kober. Das sei ohne eine Öffnung der Zeitarbeitsbranche für Angehörige von Drittstaaten und eine Ausweitung der Herkunftsländer bei der Westbalkanregelung nicht zu schaffen.