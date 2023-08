Druck in Flugblatt-Affäre wächst SPD fordert sofortigen Rücktritt Aiwangers

Söder hatte Aiwanger bei einer Krisensitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern am Dienstag einen Katalog von 25 Fragen zu dem antisemitischen Flugblat aus dessen Schulzeit vorgelegt, die dieser schriftlich beantworten soll. Das Papier will Aiwangers Bruder verfasst haben. Zugleich hielt Söder vorerst weiter an seinem Vizeregierungschef fest. Eine Entlassung Aiwangers wäre nach jetzigem Sachstand ein „Übermaß“, sagte er. Neu sind Vorwürfe gegen Aiwanger von ehemaligen Mitschülern, wonach er in den 1980er Jahren beim Betreten des schon besetzten Klassenzimmers ab und zu „einen Hitlergruß gezeigt“ haben soll. Auch judenfeindliche Witze seien „definitiv gefallen“. Der „Bild“ sagte Aiwanger zum Vorwurf, den Hitlergruß gezeigt zu haben: „Mir ist nicht im Entferntesten erinnerlich, dass ich so etwas gemacht haben soll.“