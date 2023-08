Als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst? Schwere Vorwürfe gegen Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger

Die „Süddeutsche Zeitung“ sprach nach eigenen Angaben mit einer Reihe von Augenzeugen, die von dem Vorfall aus dem Schuljahr 1987/88 am Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg berichteten, und zitierte in ihrer Samstagsausgabe auch aus dem Schriftstück mit dem rechtsextremistischen Inhalt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte Aufklärung.