Kontroverser Politiker Provokant, unvorhersehbar und „radikal“ – Das ist Hubert Aiwanger

Hubert Eiwanger wurde 1971 in Ergoldsbach (Bayern geboren). Bis heute lebt er auf seinem Hof in Rahrsdorf, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. Nach seinem Abitur am Gymnasium mit einem Schnitt von 1,9 und dem Grundwehrdienst absolvierte er an der Fachhochschule Weihenstephan das Studium zum Diplom Agraringenieur.

Hubert Aiwanger im Jahr 2019.