Daten zum Auszugs-Alter Den Absprung aus „Hotel Mama“ schaffen

Diesen wirtschaftlichen Aspekt belegen auch die EU-Daten. Im Vergleich der europäischen Länder zeigt sich, dass junge Menschen im Norden Europas früher ausziehen als in süd- und osteuropäischen Staaten. In Finnland (21,3 Jahre), Schweden (21,4 Jahre) und Dänemark (21,7 Jahre) zogen junge Menschen besonders früh aus, in Griechenland (30,7 Jahre), der Slowakei (30,8 Jahre) und Kroatien (33,4 Jahre) besonders spät. Das sind in Wahrheit ja keine Daten, die mit Himmelsrichtungen oder dem kulturellen Stellenwert von Familie zu tun haben, sondern mit den wirtschaftlichen Bedingungen in den Ländern. Wenn Familien zusammenlegen müssen, um gemeinsam die Wohnung zu finanzieren oder wenn gerade unter jungen Leuten Arbeitslosigkeit grassiert, wird es eben Alltag, dass Heranwachsende erst einmal nicht ausziehen. Erst wenn sie heiraten oder feste Partnerschaften eingehen und Kinder dazu kommen, wird der Schritt dann früher oder später vollzogen. Dagegen kann man einwenden, dass eben nicht alle ärmeren europäischen Länder unter den Nesthocker-Staaten auftauchen. Doch zeigt das nur, dass es eben um mehrdimensionale Einflüsse geht. Kultur und Ökonomie spielen zusammen, Zeitgeist tritt hinzu. Mal ist es eben angesagt in den Peergroups einer Generation, möglichst schnell in die eigene Bude zu kommen, dann geben wieder die den Ton an, die sich ausrechnen, wie viel besser sie im „Hotel Mama“ dran sind.