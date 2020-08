Volkszählung : Seehofer will Zensus um ein Jahr auf 2022 verschieben

Berlin Wegen der Corona-Pandemie soll die ursprünglich für 2021 geplante Volkszählung um ein Jahr verschoben werden. Viel Personal sei derzeit anderweitig stark eingespannt.

(mar) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den für das kommende Jahr geplanten Zensus um ein Jahr auf 2022 verschieben. „Mit der Corona-Krise haben sich in Deutschland erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens, aber auch bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ergeben“, heißt es in einem Gesetzentwurf Seehofers. In den Statistikämtern von Bund und Ländern sei „im erheblichen Umfang Personal für andere Aufgaben – zum Beispiel zur Unterstützung der Gesundheitsämter – abgezogen“ worden, sodass die Vorbereitungsarbeiten für die Volkszählung nicht wie geplant durchgeführt werden könnten.