Bundesinnenminister : Seehofer will mehr Personal zur Bekämpfung des Rechtsextremismus

Seehofer will mehr Personal zur Bekämpfung des Rechtsextremismus

Berlin Mit jeweils einer neuen Zentralstelle soll die Bekämpfung des Rechtsextremismus beim Bundeskriminalamt und beim Bundesamt für Verfassungsschutz verstärkt werden. In Deutschland soll es rund 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten geben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte am Dienstag in Berlin die Pläne zur Neustrukturierung der Behörden vor. Seehofer sagte, die Gefahr durch den Rechtsextremismus müsse sehr ernst genommen werden. Es gebe in Deutschland rund 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten. Jede zweite politisch motivierte Gewalttat sei der rechtsextremen Szene zuzurechnen.