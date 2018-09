Horst Seehofer sieht die Mutter aller Probleme in der Migrationsfrage

Berlin Der Innenminister nennt die Migrationsfrage die „Mutter aller politischen Probleme“. Die Äußerung ist mal wieder großes Drama. Richtig ist der Punkt, dass die Migrationsfrage dringend einer gesellschaftlichen Befriedung bedarf.

Bevor man Innenminister Seehofer für seine jüngste Aussage über die Flüchtlingspolitik verbal in der Luft zerreißt, möge man sich seine Aussage anschauen. Er sagte: „Die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme.“ Er hat also nicht behauptet, die Migration insgesamt oder die Migranten seien die Ursache aller Probleme. Das wäre auch völlig unhaltbar. Vielmehr kritisiert er die eigene Regierungspolitik und zielt natürlich auf Merkels Flüchtlingspolitik. Das ist ein wichtiger Unterschied. Allerdings ist eine so dramatische und absolute Formulierung auch dazu geeignet, die Stimmung aufzuladen und den alten Streit in der Union um die Flüchtlingspolitik wieder eskalieren zu lassen. Das weiß auch Seehofer.