Innenminister Seehofer im Bundestag : "Mit Anschlägen muss auch bei uns jederzeit gerechnet werden"

Berlin Verfassungsschutz und Bundesregierung haben nach den jüngsten islamistischen Terroranschlägen in Europa auf die Gefahren für Deutschland hingewiesen. Der Innenminister sprach von einer „ungeheuren Bedrohung“ durch islamistischen Terror.

"Mit Anschlägen muss auch bei uns jederzeit gerechnet werden", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) am Donnerstag im Bundestag . Verfassungsschutz -Chef Thomas Haldenwang warnte vor Nachahmungstätern. Parteiübergreifend wurde an die Gesellschaft appelliert, sich nicht spalten zu lassen.

Anfang Oktober waren in Dresden zwei Touristen mit einem Messer angegriffen worden; einer von ihnen starb. Tatverdächtig ist ein Mann, der als islamistischer Gefährder eingestuft ist. Zudem hatte es in den vergangenen Wochen mehrere islamistische Anschläge in Frankreich gegeben. In Österreichs Hauptstadt Wien tötete ein Mann aus offenbar islamistischen Motiven am Montagabend vier Menschen.