Rücktritt als CSU-Chef bestätigt: Horst Seehofer will Innenminister bleiben

Horst Seehofer will Innenminister bleiben

Bautzen Horst Seehofer hat bei einem Termin in Bautzen offiziell verkündet, dass er als CSU-Chef zurücktreten will. Er bestreitet allerdings, auch das Amt des Bundesinnenministers niederlegen zu wollen.

"Ich werde das Amt niederlegen", sagte Seehofer am Montag in Bautzen, wo er ein Fahndungs- und Kompetenzzentrum der Polizei eröffnete. "Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt", fügte er allerdings hinzu.