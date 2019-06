Seehofer in der Kritik : Lupenreiner Demokrat?

Meinung Berlin Horst Seehofer ist Innenminister und damit auch für das Hüten der Verfassung zuständig. Mit seinen Äußerungen, dass man Gesetze kompliziert machen müsse, um sie durchsetzen zu können, offenbart er einen erschreckenden Mangel an Demokratieverständnis.

Seehofer zerstört damit weiteres Vertrauen in die Politik im Allgemeinen und in das demokratische Gesetzgebungsverfahren im Speziellen. Besonders schwer wiegt ein weiterer Satz, den er – ausgerechnet – bei einer Veranstaltung zur „wehrhaften Demokratie“ sagte: Auch Notwendiges werde ja oft „unzulässig in Frage“ gestellt. Wie bitte? Was soll unzulässig daran sein, wenn an Gesetzentwürfen der Bundesregierung Kritik geübt wird und die Vorhaben der Regierenden in Frage gestellt werden? Das ist nicht nur zulässig, sondern sogar ein existenziell wichtiger Bestandteil einer Demokratie.