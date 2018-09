Horst Seehofer betritt #neuland

Düsseldorf Kaum auf Twitter, schon im Shitstorm – die ersten Stunden für Bundesinnenminister Horst Seehofer in dem sozialen Netzwerk verlaufen suboptimal. Schon die holprige Videoankündigung erheiterte das Netz.

Horst Seehofers Wunsch ist in Erfüllung gegangen. „Ich würde mich freuen, wenn diese Tweets auf eine starke Resonanz stoßen würden“, sagt er in einem Video, in dem er ankündigt, sich ab sofort auch auf Twitter zu äußern. Nach nicht einmal 24 Stunden im Kurznachrichtendienst stoßen seine Tweets sogar auf sehr starke Resonanz. Möglicherweise hat er sich das Neuland bloß etwas freundlicher vorgestellt.