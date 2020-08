Nach Absage an Berlin : Seehofer lehnt Aufnahme von Flüchtlingen in Thüringen ab

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich gegen den Wunsch Thüringens gestellt, zusätzliche Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Seehofer hatte bereits Berlin untersagt eine Gruppe Flüchtlinge von dort aufzunehmen.

Das Bundesinnenministerium bestätigte am Freitag in Berlin einen entsprechenden Bericht des „Spiegel" . Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) äußerte sich enttäuscht und bekräftigte die Bereitschaft zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger Menschen aus den überfüllten griechischen Camps.

Die rot-rot-grüne Landesregierung will 500 Flüchtlingen bis Ende 2022 aus humanitären Gründen aufnehmen. Adams erklärte, dabei gehe es insbesondere um unbegleitete Minderjährige, allein reisende Frauen, Schwangere, alleinstehende Mütter mit ihren Kindern sowie alte, schwer erkrankte oder traumatisierte Flüchtlingen. Der Grünen-Politiker kündigte an, die Absage des Bundesinnenministeriums werde nun rechtlich geprüft.

Die Bundesregierung ist bisher nur im Rahmen eines eigenen Programms bereit, 243 medizinisch behandlungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Geschwister in Deutschland aufzunehmen. Darauf wies Engelke in seinem Schreiben hin. „Aufgrund ihrer besonders großen Aufnahmebereitschaft wurden die Länder Berlin und Thüringen dabei besonders berücksichtigt".

Eine Sprecherin des Innenressorts erklärte dazu, in Berlin sollten im Rahmen des Bundesprogramms 150 und in Thüringen 100 Menschen untergebracht werden, mehr als in anderen Bundesländern. Diese müssen dann ein normales Asylverfahren durchlaufen, was bei den Landeskontingenten nicht der Fall wäre.